Frontline-overskudd i svakt marked

Kvartalsresultatene, som ble offentliggjort torsdag morgen, viser et overskudd på 28,9 millioner dollar til tross for det det svake tankmarkedet. Det inkluderer imidlertid en gevinst på 15,7 millioner dollar på derivater og 3,1 millioner dollar i urealiserte verdipapirgevinster.

Korrigert for dette og noen andre poster ender likevel resultatet i pluss med 8,8 millioner dollar, mot et tilsvarende tap på 20,2 millioner dollar i tremånedersperioden oktober-desember i fjor.

Lavere driftskostnader og reduserte utgifter til dokksetting av skip i perioden bidrar positivt til tallene sammen med noe høyere rater enn hva selskapet oppnådde for sin flåte i fjerde kvartal.

Spotratene for Frontlines største skip, VLCC-ere i 300.000-dødvekttonnsklassen, ligger ifølge meglerhuset Clarksons Platou Securitiues fortsatt under rederiets break-even-nivåer. Det illustreres ved at inntjeningen de første fem månedene i fjor var oppe i et gjennomsnitt på 106.000 dollar pr. skip pr. dag, mens snittraten så langt i år er 13.100 dollar. Dette gjelder for moderne eco-skip; for eldre VLCC-ere er tallene lavere.

Men Frontline har oppnådd rater som ligger over dette og gjør det bedre enn det genetrelle markedet.

Fornøyd med tallene

Adm. direktør Lars H. Barstad i Frontline Management sier at rederiet i første kvartal har dratt nytte av en moderne drivstoffgjerrig flåte som selskapet har tradet aktivt for å oppnå bedre inntjening enn referanseindeksene.

Frontline rapporterer en snittrate på 19.000 dollar pr. skip pr. dag for sin VLCC-flåte. De mellomstore suezmax-ene i flåten seilte inn 15.200 dollar dagen og aframax-skipene 12.000 dollar.

Også de to sistnevnte skipstypene har gjort det klart bedre enn markedsratene slik meglerne rapporterer dem viser; suezmax-ene ligger 3.700 dollar og aframax-ene 1.100 dollar høyere.