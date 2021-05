BW Group dumpet aksjer for 350 mill. i eget shippingselskap

BW Group har solgt 5,8 millioner aksjer i BW LPG til kurs 60 kroner pr aksje, ifølge en melding torsdag.

Aksjene ble følgelig solgt for totalt 348 millioner kroner.

BW Group meldte onsdag ettermiddag om en mulig salg av opptil syv millioner aksjer, men endte med å selge kun 5,8 millioner for å holde seg over 40 prosentgrensen. BW LPG-kursen stengte på 65,60 kroner på Oslo Børs onsdag.

Bakgrunnen for salget er for å sørge for likviditet i aksjen. BW Group har kjøpt seg opp i BW LPG de siste 15 månedene.

Etter transaksjonen eier BW Group 56,8 millioner aksjer, tilsvarende 40,02 prosent av utestående aksjer i BW LPG.