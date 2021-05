På jakt etter nye kjøp

ADS Maritime Holding, tidligere ADS Crude Carriers, har solgt sine tre store råoljetankskip og utbetalt 51 millioner dollar, tilsvarende 427 millioner kroner, av nettooppgjøret til aksjonærene. Nå er selskapet på utkikk etter nye investeringsmuligheter i shipping, fortrinnsvis i tank- eller tørrlastskip.

Med de tre tidligere Frontline- og SFL Corp.-eide VLCCene klarte styreleder Bjørn Tore Larsen å time markedet tilnærmet perfekt med tidspunktene både for kjøp og salg.

Målet er å gjenta denne suksessen.

– Når tiden er inne



Selskapets strategi er å gjøre motsykliske investeringer i kvalitetsskip som kan kjøpes til lave priser og i prosjekter der kontantstrømmen er sikret for en lengre periode fremover og risidualrisikoen er lav.

Men med en kontantbeholdning som begrenser seg til vel 5 millioner dollar må ADS Maritime Holding be eierne om hjelp til å finansiere nye skipskjøp.

– Timing er viktig i shipping, og vi vil komme tilbake til vår aksjonærer når tiden er inne, skriver styret i kvatalsrapporten.

Selskapet hadde ingen inntekter i første kvartal. Resultatet endte med underskudd på 0,1 millioner dollar på grunn av driftskostnader på 132.000 dollar.

ADS Maritime Holding (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter – 25,2 Driftsresultat –0,1 11,6 Resultat før skatt –0,1 10,8 Resultat etter skatt –0,1 10,8

Da navnebyttet fra Crude Carriers til Maritime ble vedtatt sent i fjor, ble det forklart at det nye navnet åpnet for en ny, bredere strategi.