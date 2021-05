Fire meglerhus anbefaler kjøp etter torsdagens tall

Torsdag presenterte Avance Gas sine kvartalstall, noe som resulterte i et kursfall på nesten 4 prosent. Nå velger flere meglerhus å jekke opp kursmålet på aksjen.

Ifølge TDN Direkt hever Nordea, Danske Bank Markets og Kepler Cheuvreux sine kursmål til henholdsvis 60, 61 og 62 kroner, mens DNB Markets nedjusterer kursmålet fra 60 til 56 kroner.

Alle de nevnte meglerhusene gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen.

«Selskapet setter i stand en robust finansieringspakke for dere to første LPG-drevne VLGCer. Disse fartøyene vil sannsynligvis være tiltalende eiendeler for mange cargo-eiere når de blir levert», skriver Danske Bank Markets, ifølge TDN Direkt.

Selv om DNB Markets nedjusterer kursmålet, mener meglerhuset at de kortsiktige fundamentale forholdene fortsatt ser lovende ut.

I første kvartal 2021 hadde Avance Gas en TCE-inntjeningen på 47,8 millioner dollar, opp fra 41,3 millioner dollar i kvartalet før. Styret erklærte et utbytte på 0,14 dollar pr. aksje for første kvartal, tilsvarende 57 prosent av nettoresultatet.

Fredag omsettes aksjen for 43,50 kroner, opp 2,2 prosent.