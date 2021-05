Tre meglerhus jekker opp kursmålene for Fredriksen-rederi

John Fredriksens tankrederi, Frontline, la frem tallene for første kvartal på torsdag og leverte plusstall i et svakt marked. Rederiet har også sikret laster for 70 prosent av sin VLCC-kapasitet i andre kvartal.

Rett i etterkant av kvartalstallene har DNB Markets, Pareto Securities og Kepler Cheuvreux rykket ut og skrudd opp kursmålene.

De tre meglerhusene oppjusterer til henholdsvis 76, 68 og 106 kroner fra tidligere 68, 65 og 96 kroner. DNB og Pareto gjentar en hold-anbefaling, mens Kepler gjentar en kjøpsanbefaling, ifølge TDN Direkt.

DNB Markets trekker frem at kvartalsrapporten beviser Frontlines sterke kostnadsdisiplin, og at resultatene var bedre enn ventet, som har ført til en oppjustering av estimatene. Meglerhuset øyner uansett motstand til tross for at rapporter indikerer økende eksportvolum de kommende ukene, fordi etterspørselen vil settes på prøve og at det må jobbes med et overtilbud av fartøy.

Oppdatert modell

Kepler Cheuvreux har oppdatert modellen modellen i analysen og inkludert de seks VLCC-nybyggene Frontline har annonsert tidligere.

«Vi opprettholder optimistiske utsikter, med VLCC-rate-estimater på henholdsvis 45.000 dollar pr dag og 56.000 dollar pr dag for 2022-2023», skriver meglerhuset i analysen.

Frontline-aksjen er opp 27,99 prosent i år, til 69,50 kroner.

Frontline 1. kvartal (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 194 411,8 Driftsresultat 24,7 208,5 Resultat før skatt 28,9 165,3 Resultat etter skatt 28,9 165,3