Opplæringspris til Odfjell

Statsminister Erna Solberg sto for overrekkelsen tirsdag. Prisen deles ut av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, og går til bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket.

I sin tale ved overrekkelsen vektla statsministeren Odfjells langsiktige innsats for å rekruttere og lære opp unge maritime talenter.

– Vi er glade for at vi har muligheten til å gi unge talenter en start på karrieren sin om bord på våre skip. Odfjell har eksistert i over hundre år og for å være konkurransedyktig, er vi avhengige av kontinuerlig å rekruttere nye og motiverte sjøfolk med høy kompetanse, sier rederiers operasjonsdirektør Harald Fotland.