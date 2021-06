FEM NYBYGG I 2019: Den siste tilveksten til Stavanger-rederiet Solvangs gassflåte, Very Large Cas Carrieren «Clipper Wilma», ble levert fra Hyundai-verftet i Sør-Korea for halvannet år siden. I løpet av 2019 overtok selskapet fem nybygg for totalt 270 millioner dollar. Men nå har det ingen flere skip i ordre. Foto: Hyundai Heavy Industries