Kontrari AS og Kontrazi AS – to selskap heleid av styremedlem i Belships, Frode Teigen, og nærstående, kjøpte i dag 353.108 aksjer i Belships. Det kom i en børsmelding onsdag. Kursen var på 10,1574 kroner per aksje. Det tilsvarer en investering rett i overkant av 3,5 millioner kroner.

Med det siste kjøpet eier Kontrari og Kontrazi eier henholdsvis 101.352.352 og 32.500.000 aksjer i selskapet. Det summeres opp til 133.852.352 aksjer og en eierandel på 53,93%.