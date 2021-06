Pareto: – Tematisk er det få aksjer på Oslo Børs som gir mer mening

Pareto Securities nedgraderer sin anbefaling på Wallenius Wilhelmsen til hold, og hever samtidig kursmålet fra 35 til 38 kroner.

Ifølge TDN Direkt mener tallknuserne at førstekvartalsrapporten ga dem motstridende følelser. På den ene siden bekreftet tallene teorien om en sterk voluminnhenting og et stramt underliggende marked. Samtidig bekreftet rapporten deres frykt om kostnadsproblemer og utfordringer knyttet til å legge disse over på kundene.

«Tematisk er det få aksjer på Oslo Børs som gir mer mening enn Wallenius Wilhelmsen akkurat nå, og selv om vi har oppjustert våre estimater for 2022/2023, ser vi på risk/reward før andrekvartalspresentasjonen som mindre attraktiv etter nok en oppgang i aksjekursen», skriver Pareto.

For litt over tre uker siden presenterte Wallenius Wilhelmsen sine kvartalstall. I første kvartal 2021 omsatte selskapet for 838 millioner dollar, opp fra 834 millioner dollar i første kvartal 2020. EBITDA-resultatet endte på 132 millioner dollar, opp fra 130 millioner dollar i samme periode i fjor.

– Vi forventer at forholdet mellom tilbud og etterspørsel forblir gunstig på mellomlang sikt på grunn av en reduksjon i den globale flåten og en bedring i volumer, uttalte fungerende adm. direktør Torbjørn Wist i en melding.

Fredag omsettes aksjen for 35,54 kroner, ned 1,1 prosent.