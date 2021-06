Rederfamilie selger etter ny rekord

Etter å ha vært lagret i flere tiår, dukker nok et Winston Churchill-verk opp på auksjon.

Nærmere bestemt på auksjonshuset Phillips New York, med en estimert pris på mellom 1,5 til 2 millioner dollar, eller 12,5 til 16,5 millioner kroner.

Selgeren er ingen ringere enn den greske rederfamilien, Onassis, skriver Bloomberg.

Verket «The Moat, Breccles» ble malt av den tidligere statsministeren i Storbritannia i 1921, og senere gitt i gave til shippingmagnaten Aristotle Onassis på slutten av 50-tallet.

Det skal ha skjedd etter at det utviklet seg et nært vennskap mellom de to mektige mennene.

Da Onassis døde i 1975 skal familien ha satt maleriet på lager, og nå - 46 år senere - skal det selges.

– Etter flere samtaler med familien ble det bestemt at det var bedre at maleriet fikk nye eiere, enn et nytt tiår på lager, sier nest-styrelederen ved Phillips, Jean-Paul Engelen til nettstedet.

Salget skjer etter at det ble satt en ny rekord ved salg av et Churchill-verk på Christie’s i London i mars.

Den gang var der skuespillerinnen, Angelina Jolie, som solgte et maleri fra 1943 «Tower of the Koutoubia Mosque» for litt under 11,6 millioner dollar eller om lag 96 millioner kroner.

Kunstkurator Engelen kjenner til ytterligere to salg i det private markedet i fem millioner dollar-klassen eller om lag 42 millioner kroner.

Salget av «The Moat, Breccles» vil skje 23. juni.