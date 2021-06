Diana Shipping inngår kontrakt for capesize-skip

Diana Shipping har inngått en TC-kontrakt med C Transport Maritime Ltd. for et av selskapets capesize-skip med en bruttorate på 25.500 dollar pr dag minus 5 prosent i kommisjon betalt til tredjeparter.

Det fremgår av melding fra selskapet torsdag, skriver TDN Direkt.

Kontrakten er for en periode frem til minst 15. april 2022 og maksimalt til 15. juni 2022. TC-kontrakten er ventet å starte 15. juni 2021.

Fartøyet som skal brukes er «m/v Boston», og ifølge meldingen antar selskapet at skipet vil generere bruttoinntekter på omtrent 7,65 millioner dollar for minimumsperioden, melder TDN.