Utvider flåten – inngår kontrakt

Belships har inngått avtale om kjøp av en ultramax bygget ved et japansk verft i 2015 gjennom en kontanttransaksjon, går det frem av en børsmelding. Kjøpesummen oppgis til 2,52 milliarder yen (rundt 22,9 millioner dollar), med forventet levering innen oktober 2021.

Intensjonen er bankfinansiering for 60 prosent av kjøpesummen. Estimert «cash breakeven» for skipet ved levering er rundt 9.500 dollar dagen, inklusive driftskostnader.

Samtidig har rederiet inngått en TC-kontrakt for en av sine moderne, japanske ultramaxer for 22-24 måneder til en dagrate på 23.000 dollar brutto. Oppstart ventes innen utgangen av juni.

Sale/leaseback

Videre har Belships utøvet en opsjon på kjøp av ultramaxen Belisland og fulgt opp med avtale om salg og leaseback på en 11-årig bareboat charter – med opsjoner om å kjøpe tilbake skipet etter det tredje året, under dagens markedsnivåer.

Den nye dagraten vil redusere skipets «cash breakeven» med rundt 1.100 dollar dagen, og har en positiv kontanteffekt ved levering på rundt 2,5 millioner dollar. Avtalen betinges, som for førstnevnte ultramax-kjøp, av at partene fullfører «visse steg». Levering inn mot ny bareboat-avtale ventes innen september 2021.

Støtter utbytte

– Vi utvider flåten med høykvalitetstonnasje, kutter kostnader og sikrer kontraktsinntekter på svært lønnsomme nivåer – noe som støtter vår nylig annonserte utbyttepolitikk, sier toppsjef Lars Christian Skarsgård i en kommentar.

Belships lanserte sin utbyttepolitikk 26. mai, samtidig med at selskapet la frem sin rapport for første kvartal. Målet er å dele ut rundt 50 prosent av nettoresultatet justert for engangseffekter. Første utbetaling ventes å finne sted etter andre kvartal 2021.