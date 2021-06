Vind i seilene for Baltic Dry – aksje opp tosifret

Baltic Dry-indeksen er opp 5 prosent til 3.176 poeng, ifølge The Baltic Exchange.

Capesize-ratene stiger 8,5 prosent til 33.258 dollar, panamax er opp 3,4 prosent til 30.335 dollar, handysize stiger 0,6 prosent til 22.824 dollar mens supramax-ratene stiger 1,7 prosent til 29.838 dollar.

På Oslo Børs stiger tørrbulkaksjene Golden Ocean 1,4 prosent, 2020 Bulkers faller 1,3 prosent, Belships stiger hele 10,5 prosent mens Jinhui Shipping er opp 0,9 prosent.

Sistnevnte leverte et sterkt første kvartal med inntektsvekst på 76 prosent . 2020 Bulkers fortsetter å øke inntjeningen – og utbyttet. Med dagens rater kan det havne nær 30 kroner på helårsbasis.

Belships' oppgang kan skyldes nok gårsdagens avtale om kjøp av en ultramax bygget ved et japansk verft i 2015 gjennom en kontanttransaksjon. Kjøpesummen oppgis til rundt 22,9 millioner dollar – like over 190 millioner kroner – med forventet levering innen oktober 2021.