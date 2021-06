Fikk godt betalt for eldre skip

BW LPG skal ha solgt en, kanskje to, eldre VLGC-er (very large gas carriers, red. anm.) til solide priser, skriver Pareto Securities i en oppdatering mandag, og viser ifølge TDN Direkt til meglerkilder.

2007-bygde BW Liberty skal være solgt for 45-47 millioner dollar til en indonesisk kjøper, mens 2006-bygde BW Confidence skal være solgt for 45 millioner dollar til en vietnamesisk kjøper.

Sistnevnte gikk tidligere for 40 millioner dollar til en annen kjøper, men ifølge oppdateringen uten at avtalen materialiserte seg.

Et lyspunkt i shipping

«Med dette fortsetter BW å kvitte seg med eldre eiendeler på nivåer over NAV (net asset value, red. anm) og bokførte verdier, hvilket også forbedrer kvaliteten på flåten. Vi har en totalverdi på 86 millioner dollar for paret i vår 86 kroner pr. aksje NAV, slik at overskuddsverdien på 5 millioner dollar her betyr rundt 5 prosent oppside, noe som legger til rundt 6 kroner pr. aksje», skriver Pareto ifølge nyhetsbyrået.

Pareto Securities tok for øvrig BW LPG inn i sin månedsportefølje 1. juni.

BW LPG er et lyspunkt i shipping-sektoren mandag, og figurerer høyt på vinnerlisten med sin oppgang på rundt 4 prosent til 58,80 kroner. En annen VLGC-aktør, Avance Gas, legger på seg 1,6 prosent til 41,14 kroner i skrivende stund.