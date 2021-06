MPC Container Ships kjøper Songa Container for milliardbeløp

MPC Container Ships har inngått en avtale om å kjøpe rederiet Songa Container for en samlet pris på 210,25 millioner dollar. Det opplyses i en børsmelding tirsdag kveld.

Det tilsvarer omtrent 1,8 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Investor Arne Blystad er én av tre storeiere i Songa Container sammen med Canomaro Shipping og Klaveness Marine, gjennom sitt investeringsselskap Songa Investments. Han er også styreleder i rederiet.

115 millioner dollar av kjøpesummen gjøres opp i kontanter, mens den resterende kjøpesummen blir gjort opp i form av nye aksjer som skal utstedes i MPC Container Ships, heter det.

– Dette er en milepælstransaksjon for MPCC og vi er spesielt begeistret for kontantstrømutsiktene til den kombinerte flåten som vil komme til fordel for våre eksisterende og nye aksjonærer i kommende år, sier adm. direktør Constantin Baack.

Transaksjonen forventes å være ferdigstilt i løpet av juli.

Hittil i år har MPC-aksjen har steget nesten 250 prosent. Tirsdag falt aksjen 1,79 prosent.