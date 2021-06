Designer fossilfritt containerskip

Ulstein Groups datterselskap Ulstein Design & Solutions skriver på sine hjemmesider at det designer et utslippsfritt containerskip for oppstartsselskapet Edge Navigation.

Selskapet, som ledes av Jakob Tolstrup-Møller, skriver på sine hjemmesider at deres mål er å få økonomiske og skalerbare frakteskip på fossilfritt drivstoff ut i markedet innen 2025.

Skipet er utstyrt med Ulsteins eget baugdesign som går under navnet X-bow, dette baugkonseptet bedrer energieffektivteten til skipet ved at det treffer bølgene på en mer skånsom måte.

Det skal være over ti år siden Tolstrup-Møller og kommersiell direktør i Ulstein Design & Solutions Lars Ståle Skoge hadde sine første samtaler om containerskip med X-bow.

Skoge beskriver samarbeidet Ulstein nå har med Edge som et ideelt prosjekt for designselskapet.

– Containertransport er en integrert del av den globale økonomien og påvirker dagliglivet til alle, enten direkte eller indirekte. Energiomstillingen vil tvinge frem et paradigmeskifte i den maritime industrien etter hvert som frakteselskapene og elasteeierne ser på hva som skal til for å eliminere utslippene. Derfor må vi innovere ved å tilpasse og kombinere teknologien i arbeidet med å oppnå nullutslippsfremdrift, sier Tolstrup-Møller i en kommentar.

Containerfarten består i dag av 5.350 skip som alle benytter fossilt brennstoff.