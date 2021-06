Enighet om oppgjør etter blokkering av Suez-kanalen

Dette bekrefter representanter for partene. Men verken Stann Marine, advokatkontoret som representerer eierne og forsikringsselskapene, eller en talskvinne for kanalselskapet vil avsløre detaljer i prinsippavtalen.

Det økonomiske oppgjøret gjelder betaling for selve redningsoperasjonen og kompensasjon til kanalselskapet for bortfall av inntekter i de seks dagene det gigantiske skipet Ever Given stengte for all gjennomfart.

Opprinnelig krevde kanalselskapet 916 millioner dollar. Dette kravet ble senere redusert til 550 million dollar.

Det Panama-registrerte skipet, som frakter varer mellom Asia og Europa, har ligget ankret opp i en bukt på kanalen i påvente av enighet om et økonomisk oppgjør.