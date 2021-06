Hever kursmål og anbefaler kjøp

Pareto Securities oppjusterer deres kursmål på MPC Container Ships til 30 fra tidligere 23 kroner pr. aksje, samtidig som det gjentas en kjøpsanbefaling på aksjen.

Det fremgår av en analyse fra meglerhuset fredag, ifølge TDN Direkt.

Pareto skriver at den innvannende transaksjonen med Songa Container driver opp estimatene, og oppjusterer deres ebitda-estimater for 2022-2023 med 25-30 prosent, og peker på at MPCC vil kunne generere 50 prosent av deres selskapsverdi i fri kontantstrøm.

«På vei inn i høysesong med 26 slutninger gjenstående for 2021, tror vi 2023 vil bli bedre enn 2022», skriver meglerhuset.

Torsdag stengte aksjen opp 0,78 prosent til 25,80 kroner. Med et kursmål på 30 kroner mener dermed Pareto at aksjen kan stige mer enn 15 prosent.

Hittil i år er aksjen opp mer enn 300 prosent.