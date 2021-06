Diana Shipping børsmelder kontrakt

Diana Shipping melder at det har inngått en TC-kontrakt med Viterra Chartering B.V. for et av selskapets panamax-skip med en bruttorate på 25.750 dollar pr. dag minus 5 prosent i kommisjon betalt til tredjeparter.

Kontrakten er for en periode frem til minst 7. april 2022 og maksimalt til 7. juni 2022. TC-kontrakten startet 11. juni 2021.

Fartøyet som skal brukes er "m/v Melia", og ifølge meldingen antar selskapet at skipet vil generere bruttoinntekter på omtrent 7,65 millioner dollar for minimumsperioden. (TDN Direkt)