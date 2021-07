Seaspan Corporation, som er et heleid datterselskap av Atlas Corporation, har inngått en avtale med et skipsverft for seks 15.000 teu containerskip.

Leveringen er ventet fra sent i første kvartal 2024 og videre gjennom slutten av andrekvartal 2024

Det skriver TDN Direkt i en melding mandag.

Skipene skal ha scrubbere installert og vil sluttes på langsiktige kontrakter ved ferdigstillelse til en ledende global liner-kunde, skrives det.