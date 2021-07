Øker VLCC-flåten

Frontline varslet natt til tirsdag kjøpet av to store oljetankere (VLCCer) for en samlet sum på 180 millioner dollar. Det tilsvarer rundt 1,5 milliarder norske kroner.

Oljetankerne ble bygget av Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea i 2019, og skipene ventes overtatt i løpet av fjerde kvartal i år.

Selger er et annet rederi som er børsnotert i Oslo, Okeanis Eco Tankers. Det kvitter seg med søsterfartøyene «Nissos Santorini» og «Nissos Antiparos». Frontline opplyser i meldingen om at skipene skal finansieres via eksisterende lånefasiliteter.

BLIR EN DEL AV FRONTLINE-FLÅTEN: «Nissos Santorini» er et av de to Okeanis-søsterskipene som nå overtas av John Fredriksen og Frontline. Foto: Okeanis Eco Tankers

Det nye kjøpet varsles bare en drøy måned etter at det ble kjent at John Fredriksen var i ferd med å utvide Frontlines stortankflåte fra 15 til 21 skip.

Rederiet besluttet da å investere 4,7 milliarder kroner i seks splitter nye Very Large Crude Carriere - råoljetankere i 300.000-dødvekttonnsklassen.

De er av eco-typen og kan benytte forskjellig typer drivstoff, blant annet biofuel, som Fredriksen nå er i ferd med å ta i bruk. Skipene bygges med tanke på senere konvertering til å drives med LNG eller ammoniakk, noe som i tilfelle vil muliggjøre ytterligere kutt i CO2-utslippene, ned til omtrent null.

Søsterskipene er under bygging på Hyundai-verftet og skal ferdigstilles i tidsrommet fra første kvartal 2022 til og med første kvartal 2023.

Tror på bedring

«Vi fortsetter å rette strategien vår inn mot en sterk bedring i etterspørselen etter olje, og oljeforsyninger på nivåer før pandemien. Vi mener kjøpet er gunstig timet», sier Lars H. Barstad, midlertidig adm. direktør i driftsselskapet Frontline Management i meldingen om den siste handelen i natt.

Frontline-aksjen er opp 36,13 prosent i år til 73,92 kroner.