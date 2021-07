– Flere av varene har doblet seg i pris

Fraktratene i containermarkedet har skutt i været den siste tiden, og prisøkningen kan i stor grad tilskrives en cocktail av kaos i havnene på grunn av smitte og nedstegning, samt at etterspørselen etter varer har tatt seg raskt og kraftig opp.

Å transportere en 40-fots stålcontainer med last til sjøs fra Shanghai til Rotterdam koster nå rekordhøye 10.522 dollar eller om lag 87.650 kroner, det er 547 prosent høyere enn sesongens gjennomsnitt de siste fem årene, ifølge Dewry Shipping.

Sjefen for containerselskapet MPC Container Ships, Constantin Baack, mener at markedet er «kokvarmt», og at det vil være veldig gode tider i et minst to år til. God aktivitet gjenspeiles også i aksjekursen til MPC, som er opp 338 prosent så langt i år.

Tørrlast har også vært svært innbringende for skipsreder John Fredriksen så langt i år. Golden Ocean Group, der Fredriksen eier 39 prosent av aksjene, er opp 127 prosent i år. Frode Teigen sitter også godt i det i Belships om dagen. Aksjen er opp 114 prosent så langt i år, og i dag, tirsdag, sikret selskapet nye TC-kontrakter for fire skip.

Påvirker forbruksvarer

De høye fraktratene i containermarkedet begynner nå for alvor å påvirke prisen konsumentene betaler for forbruksvarer, som kaffe og møbler. Alan Murphy, adm. direktør i Sea-Intelligence, uttaler til The Maritime Executive at fraktprisen for monterte møbler nå utgjør hele 62 prosent av sluttprisen.

Sjefen for det maritime analyseselskapet opplyser også om at fraktsatsen for store forbukskolli utgjør 41 prosent av utsalgsprisen.

Scott Humphreys, leder for et stort importselskap for møbler med base i Storbritannia, uttalte nylig i et intervju med BBC at flaskehalsene og fraktkostnadene gjør det krevende å operere. For mange av møblene Humphreys selskap tar inn har prisen steget med mer enn 25 prosent, som lempes direkte over på konsumentene.

«Flere av de billige varene har doblet seg i pris. Det er nesten ikke noe poeng å ta inn lengre», sier Humphreys i intervjuet, melder The Maritime Executive.

Havnekaos

Tidligere i juni sprakk nyheten om at den kinesiske provinsen Guangdong, helt sør i Kina, opplevde en plutselig opptur i Covid-19 tilfeller. Provinsen står alene for 24 prosent av Kinas totale eksport, og huser noen av de største havnene i verden.

Virusutbruddet ga umiddelbare utslag i ventetidene for fartøyer til kai ved Yantian International Container Terminal i Shenzhen, og den gjennomsnittlige ventetiden gikk fra 0,5 dager til 16 dager.

«Samlet sett vil omsetningen i havnene i Guangdong forbli treg i juni, og andre deler av Kina vil trolig bli mer forsiktige», uttalte Zhang fra Pinpoint Asset Management ,til CNBC.