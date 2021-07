Clarksons oppjusterer Fredriksen-aksje

Meglerhuset Clarksons Platou Securities oppjusterer kursmålet på Frontline fra 9 til 11,5 dollar, eller fra 78 til 100 kroner per aksje. Dette fremkommer av en analyse publisert av selskapet tirsdag.

De beholder kjøpsanbefalingen på aksjen.

Clarksons begrunner oppjusteringen med en økning på 6 prosent i dere eps-estimat for 2022 til 1,93 dollar. Analysen tar utgangspunkt i VLCC-spotrater på 40.000 dollar pr. dag, ekskludert scrubberpremie på 5.000 dollar pr. dag.

Pr. i dag er spotraten 30.000 dollar dagen.

Frontline Verdens fjerde største tankrederi

Registrert på Bermuda, notert på Oslo Børs og NYSE

Eier og styreleder John Fredriksen

Markedsverdi på ca. 1,7 milliarder dollar, eller 14,5 milliarder kroner

Tidligere i dag ble det også kjent at Frontline hadde gått til anskaffelse av to nye skip, og her dermed økt VLCC-delen av flåten fra 15 til 23 skip på kort tid.

Også containermarkedet har sett rekordhøye rater, preget av høy etterspørsel og havnetrøbbel.