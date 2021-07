Har gått 130 prosent siden nyttår – spår 30 prosent oppside i Fredriksen-aksje

Kepler Cheuvreux oppjusterer sitt kursmål på John Fredriksen-dominerte Golden Ocean til 120 kroner pr. aksje fra tidligere 94 kroner pr. aksje, ifølge TDN Direkt.

Det impliserer en oppside på 28 prosent fra dagens kurs på 93,60 kroner. Meglerhuset har ståltro på aksjen og opprettholder kjøpsanbefalingen.

Meglerhuset skriver at det oppjusterer sitt EBITDA-estimat for 2021 med 34 prosent, og oppjusterer estimatet med 15 prosent for 2022. Samtidig nedjusteres EBITDA-estimatet for 2023 med 10 prosent.

Golden Ocean Group Tørrlastrederi opprettet i 1996 og fusjonert med et annet Fredriksen-selskap, Knightsbridge, i 2015.

Rederiet er registrert på Bermuda, men drives fra Oslo.

Har en flåte på totalt 94 skip medregnet 3 innbefraktede fartøyer, hvor capesize-klassen er hovedfokuset med 58 skip iinkludert 10 newcastlemax-carriere, 33 kamsarmax-/panamax- og 3 supra-/ultramaxskip.

Kontrollert av John Fredriksen ­gjennom investeringsselskapet Hemen Holding.

Finansavisens forsidesak i dag onsdag handler også om Fredriksens enorme milliardgevinster i tørrlastmarkedet, sammen med en annen aksje som også har gjort det godt.

Selskapet leverte sitt beste første kvartal noensinne tilbake i mai.

– Gitt at capesize-ratene holder seg på 26.000 dollar pr. dag estimerer vi at Golden Ocean kan tjene 16-17 kroner pr. aksje pr. år. Vi tror dette holder seg ut 2023, sa han til Finansavisen tilbake i slutten av mai.

Siden den gang viser tørrlastindeksen Baltic Dry at capesize-ratene ikke bare har holdt seg, men økt kraftig. I går sto ratene for de største skipene i 34.299 dollar pr. dag.

Det er noen måneder siden sist analytikerne vendte oppmerksomheten mot Fredriksen-aksjen. Den gang ble kursmålene hevet voldsomt.

Både Anders Karlsen i Danske Bank og Joachim Hannisdahl i Cleaves anbefalte kjøp av Golden Ocean. Men der Karlsen varslet kursoppgang fra 57 til 69 kroner var Hannisdahl betydelig mer optimistisk. Han hevet kursmålet til 93 kroner – mer enn 60 prosent over daværende børskurs.