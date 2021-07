Danske anbefaler kjøp - øker kursmål

Danske Bank Markets oppgraderer Ocean Yield fra hold til kjøp, og øker kursmål fra 32 til 34 kroner, fremkommer det av en analyse fra meglerhuset torsdag.

Oppgraderingen kommer i kjølvann av en rekke avhendelser av skip, som Danske Bank mener frigjør kapital som Ocean Yield kan bruke til å investere i nye objekter. Skip innen flytende last vil være foretrukne mål, tror meglerhuset.

Ocean Yield Skipseiende selskap med investeringer innenfor oljeservice og industriell shipping.

Adm. dir. er Lars Solbakken.

Har hovedkontor på Fornebu i Bærum.

Etablert i 2012 på grunnlag av eiendeler fra oljeservice-sektoren som tilhørte Aker.

Største aksjonær er Kjell Inge Røkke gjennom Aker Capital.

Torsdag morgen omsettes aksjen for 30,38 kroner, opp 2,1 prosent for dagen. Siden januar er aksjen opp 18,1 prosent, etter et sterkt år for hele shippingsektoren.