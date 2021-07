DNB anbefaler salg: – Vi ser en topp nærme seg

DNB Markets nedgraderer deres anbefaling på MPC Container Ships til salg fra tidligere hold. Samtidig oppjusteres kursmålet til 23 kroner pr. aksje, opp fra tidligere 16,7 kroner pr. aksje.

Det fremgår av en analyse fra meglerhuset torsdag, ifølge TDN Direkt.

DNB Markets skriver at ifølge MPCC og på linje med meglerhusets estimater har selskapet sluttet mer enn 40 prosent av deres tilgjengelige dager i 2022, som justert for estimert inkrementell kontraktsdekning oversettes til en estimert EBITDA (inntektene før renter, skatt, nedskrivinger og avskrivninger) for 2022 på 304 millioner dollar som stort sett er på linje med konsensus.

Videre skriver DNB Markets at dersom opphopninger fortsetter estimerer de at gjeldende TCE-rater tilsvarer en EBITDA på over 400 millioner dollar for 2022 og mer enn 500 millioner dollar for 2023.

«Imidlertid nedgraderer vi til salg, og løfter kursmålet til 23 kroner ettersom vi ser en topp nærme seg», skriver DNB Markets.

Torsdag morgen falt aksjen 1,5 prosent. Utover dagen har den imidlertid dundret ned mer enn 9 prosent.

Hittil i år har den hatt en eventyrlig vekst og er opp mer enn 330 prosent.