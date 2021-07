Storeiere vil cashe inn på shipping-rakett

Star Spike og Pilgrim Global har hyret inn ABG Sundal Collier, Clarksons Platou Securities og Fearnley Securities for å vurdere et salg av 20-25 millioner aksjer i MPC Container Ships, går det frem av en børsmelding.

Største aksjonær

Posten utgjør 5-6 prosent av aksjekapitalen i selskapet, og bookbuilding-prosessen vil starte umiddelbart.

Star Spike og Pilgrim er begge representert i styret i MPC Container Ships. Førstnevnte er rederiets største aksjonær med 91.601.254 aksjer, tilsvarende 23,23 prosent eierandel. Pilgrim har 6,12 prosent med sine 24.132.230 aksjer.

Begge de selgende aksjonærene vil inngå avtale om en obligatorisk 90-dagers lock-up-periode for aksjer som ikke selges i denne runden.

– En topp nærmer seg

Den sterke medvinden i markedet for containerskip har sendt MPC Container Ships opp over 300 prosent på Oslo Børs hittil i 2021, selv om aksjen ble straffet med et kursfall på mer enn 8 prosent etter at DNB Markets nedgraderte aksjen fra hold til salg.

«Vi ser en topp nærme seg», skriver meglerhuset.

På dagens sluttkurs 25,70 kroner vil et salg av 20-25 millioner aksjer i MPC Container Ships bringe inn 514-643 millioner kroner.