John Fredriksen kjøper aksjer

John Fredriksen innløser 198.000 opsjoner og kjøper et tilsvarende antall aksjer i Frontline. Innløsningskursen er 5,70 dollar pr. aksje, etter justering for utbytte.

Samtidig velger Ola Lorentzon, styreleder og direktør i Frontline, å innløse 21.000 opsjoner og kjøpe et tilsvarende antall aksjer mens Inger M. Klemp, finansdirektør i Frontline Management, innløser 120.000 opsjoner og kjøpet et tilsvarende antall aksjer i Frontline. Innløsningskursen er også 5,70 dollar pr. aksje for Lorentzon og Klemp.

Tidligere denne uken valgte meglerhuset Clarksons Platou Securities å heve kursmålet på Frontline fra 9 til 11,5 dollar, eller fra 78 til 100 kroner pr. aksje, samtidig som kjøpsanbefalingen ble gjentatt. Tallknuserne begrunnet oppjusteringen med en økning på 6 prosent i dere EPS-estimat for 2022 til 1,93 dollar.