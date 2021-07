Meglerhus ser stor oppside i tank fremover - anbefaler kjøp av hele sektoren

Meglerhuset Fearnley Securities ser stor oppside i tanksektoren fremover, og hever anbefalingen på samtlige tankselskaper de dekker til kjøp, skriver TDN Direkt fredag om en ny rapport fra meglerhuset.

Blant annet Frontline, Hunter Group, og Okeanis Eco Tankers oppgraderes til kjøp fra tidligere anbefalinger på henholdsvis hold, salg og hold.

Meglerhuset mener det er begrenset nedside i sektoren fremover, da stigende eiendelsverdier vil veie opp for den kortsiktige erosjonen i NAV fra svakere inntjening, skriver TDN.

I dag skal det avgjøres hvor mye produksjonen i OPEC+ skal øke i august , en avgjørende faktor for tanksektoren fremover. Det pressede oljetilbudet i år har ført til rekordhøye oljepriser, men nå spås det at produksjonen skal opp.

"Mot slutten av året, burde sterkere oljeetterspørselsforventninger oversettes til høyere oljeproduksjonsvekst, noe som er en nøkkeldriver i tanketterspørsel og som videre vil drive inntjeningen", skriver Fearnley i rapporten.

I følge TDN venter Fearnley gjennomsnittlige VLCC-rater på 25.000 dollar pr. dag i 2021, og 60.000 dollar pr. dag i 2022. Meglerhuset understreker at de forsiktige estimatene for 2021 er på grunn av inkludering av covid-relatert nedsiderisiko, mens økningen i 2022 er med grunnlag i økt oljeproduksjon, og dermed økt behov for frakt.

På tilbudssiden er det planlagt leveranse av 21 VLLCer i 2021, 54 i 2022 og 18 i 2023. Dette mener Fearnley er håndterbart, ettersom det foreløpig er rekordhøyt nivå av skrapningskandidater i dagens flåte, samt at de anslår at rundt 10 av de bestilte VLCCene som ikke vil bli levert.