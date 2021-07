– Vi tror sektoren er klar for oppgang

Clarksons Platou Securities ser en produksjonsøkning fra Opec+ som veldig sannsynlig, og peker på at timingen for ytterligere oljefat på markedet er der den største usikkerheten knytter seg til.

Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset mandag, ifølge TDN Direkt.

Ifølge Clarksons forblir spotratene i tankmarkedet svake over hele linjen, hvor globalt oljekonsum er på vei oppover, men flyten av olje på havene fortsatt holder seg begrenset.

«Vi har sett høyere volumer de siste ukene, men det er fortsatt rikelig med tonnasje til å dekke økningen i last. Vi tror imidlertid at sektoren er klar for en meningsfull oppgang når ytterligere fat fra Opec+ kommer på markedet», skriver Clarksons Platou.

Meglerhuset skriver at forrige ukes ubesluttsomhet i Opec+ har gitt mer usikkerhet, men påpeker at usikkerheten har med timingen i innhentingen og ikke om det kommer til å skje.

Clarksons påpeker at av de 2,1 millioner fatene pr dag i ytterligere produksjon som ble forpliktet mellom mai og juli, estimeres det at minst 1 million fat pr dag fortsatt ikke har kommet på markedet baserte på oljetrafikkdata.

«Totalt sett estimerer vi tankflåteutnyttelsen til 82 prosent, men vil kunne øke til om lag 87 prosent med et tillegg av 4 millioner fat pr dag de kommende månedene. Med etterspørselen som signaliserer at det kreves høyere produksjon, som også ses av de tunge lagertrekkene på ukentlig basis i USA, ser vi en meningsfull innhenting i tankmarkedet som rimelig sikkert», heter det i analysen.