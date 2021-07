Tankgigant satser på ammoniakk – bestiller skip for 200 mill.

Tankrederiet Euronav starter et felles utviklingsprogram med verftet Hyundai Heavy Industries (HHI) og klasseselskapene Lloyd's Register og DNV, fremgår det av en pressemelding tirsdag.

De fire samarbeidspartnerene skal jobbe for at ammoniakk raskere blir et utbredt drivstoff for Suezmax-skipene og VLCCene (Very Large Crude Carriers, red. anm).

Bestiller nybygg for 200 mill.

Av meldingen fremgår det at rederiet har kontrahert tre nye suezmaxer ved HHI, med en samlet kostnad på rett i underkant av 200 millioner dollar. Fartøyene som skal leveres i tredje kvartal 2023 og første kvartal 2024 leveres på et tidspunkt som gjør det mulig å utvikle ammnoiakkdrevne tankskip.

Det USA-noterte rederiet vil finansiere disse kjøpene med eksisterende likviditet og eiendelsbasert gjeldskapasitet. Den seneste tiden har selskapet jobbet med å selge unna gammel tonnasje og fornye flåten.

Siden starten av 2020 har Euronav solgt seg helt ut av åtte fartøyer, hvorav fire suezmaxer og fire VLCCer. Snittalderen til disse fartøyene er drøyt 15 år.

Solgte 2002-bygg

Tidligere i sommer solgte tankgiganten sitt eldste skip 2002-bygde «Filikon» for om lag 135 millioner kroner. Salgsprovenyet fra dette skipet ble benyttet til å investere i fire VLCCer som allerede er levert, samt to suezmaxer og to VLCCer, som skal leveres i årene som kommer.

– Shipping går inn i en tid med rask teknologisk utvikling og økende miljøinnsats som krever sterkt forvaltning. Samarbeid med nøkkelpartnere mot sikker transport og kommersialisering av ny teknologi vil være medvirkende til å gi fordeler for den bredere marineindustrien. Dette partnerskapet vil akselerere utviklingen og adopsjonen av ammoniakk som en av de viktigste løsningene for skipsfarten, sier adm. direktør i Euronav Hugo de Stoop i en kommentar.