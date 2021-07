Disse shippingaksjene bør du satse på

I juni ble en av de travleste havnene i verden, Yantian-havnen i Shenzen, rammet av en sterk oppblomstring av corona. Det forårsaket store forsinkelser i havnen, noe som bidro til å øke shippingratene.

– Hendelsen i Yantian-havnen kan potensielt utvikle seg til en Suez Kanal hendelse 2.0, som kan føre til forsinkelser, tregere omløp for containere og mangel på containere, skriver JP Morgan.

Da deler av verden åpnet opp igjen, førte en oppblomstring i handelen til mangel på containere. Det kjørte opp prisene og skapte store forsinkelser i frakt av varer fra Asia til andre steder. JPMorgan skriver at etterspørselen etter varer fortsatt er støttet av et forbedret globalt økonomisk utsyn.

Videre viser analyser fra TS Lombard at råvarer har steget i pris ettersom den kinesiske etterspørselen har kommet tilbake. Det kan være bra for tørrbulk, slik somGolden Ocean Group.

– Skipseiere tjener på en blomstrende råvarehandel. Så langt har vi de høyeste inntjeningene for skipene så langt i 2021 mye grunnet oppgangen i handelsvolumene av mineraler og korn til Asia og den kraftige lageroppbygningen av jernmalm og kull fra Kina, skriver TS Lombard.

Etterspørselen i Kina er avgjørende i tørrbulkmarkedet ettersom 72 prosent av verdens jernmalm blir transportert til Kina, og dette vil kunne gi denne delen av shippingsektoren en oppblomstring.

Verdien på skipene vil øke

En overbelastning i havnene vil føre til at skipene blir midlertidig holdt oppe. Det vil begrense tilbudet av skip.

Mangel på skip kan se ut til å være et vedvarende problem. I følge analytikere i JP Morgan vil ikke nye bestilte fartøy bli levert før tidligst 2023.

Høy etterspørsel kombinert med et stramt tilbud vil føre til at verdien på skipene øker. Skip regnes som eiendeler for et rederi, ettersom de generer kontantstrøm.

Stigningen i verdien på skipene vil derfor øke selskapets netto aktivaverdi, som er verdien av eiendeler minus gjeld. Dette vil videre kunne drive aksjekursene opp, uttaler TS Lombard.