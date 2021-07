Vurderer hydrogen i nytt containerskip

Nylig annonserte Ulstein Design & Solutions og oppstartsselskapet Edge Navigation at partene holdt på å jobbe frem et fossilfritt containerskip med X-bow.

Nå er partene i gang med å undersøke om brenselceller for hydrogen kan være en del av løsningen. Det gjøres i samarbeid med ABB og Ballard Power Systems.

– Hydrogen er i ferd med å vokse frem som energibærer på tvers av bransjer, og vi er glade for å jobbe sammen med ABB og Ballard Power Systems om å utvikle en løsning for modulære hydrogenbrenselsceller tilpasset konseptene utviklet av Ulstein Design & Solutions, sier adm. direktør Jakob Tolstrup-Møller i en kommentar.

Oppstartsselskapet har som ambisjon å få et utslippsfritt containerskip ut i markedet innen 2025, for å komme i mål ser selskapet på ulike teknologier som allerede finnes i dag. For at et containerskip som går på hydrogen skal være realistisk må det imidlertid komme på plass en infrastruktur i løpet av kort tid.

Ballard Power Systems og ABB jobber i disse dager med å utvikle et brensellcellesystem for havgående skip. Ballard er også leverandør av brenselcelle til fergen «Hydra» verdens første hydrogenferge som skal trafikkere et samband i Ryfylke.