Skipsredere frykter klimaavgifter

EU skal overhale sitt kvotesystem for karbonutslipp (ETS ) og Europas skipsredere er bekymret, skriver CNBC.

For første gang forventes det også at utslipp fra shippingsektoren skal inkluderes i kvotesystemet, som betyr at skipsrederne må begynne å betale for hvert tonn CO2 som slippes ut.

Overhalingen kommer etter at EU oppjusterte sine klimamål kraftig tidligere i år. Planen er å redusere nettoutslipp med 55 prosent innen 2030 og bli klimanøytrale innen 2050. Som et ledd i denne planen skal Europakommisjonen presentere et nytt lovverk for shipping i eurosonen på onsdag, ifølge CNBC.

I tillegg forventes det at klimakvoteprogrammet skal utvides til å også inkludere utslipp fra shipping.

– Et forsøk på å hente penger

Forslaget har blitt møtt med kritikk og bekymringer fra shippingsektoren, skriver CNBC.

BLIR EN BESKATNING: Lars Robert Pedersen, driftssjef i BIMCO. Foto: BIMCO

Shippingsektoren står for om lag 2,5 prosent av verdens klimagassutslipp og har blitt ansett som notorisk krevende å gjøre «grønnere», da mindre karboniserte shippingløsninger ikke er tilgjengelig på stor nok skala enda.

Lars Robert Pedersen, driftssjef i BIMCO, verdens største internasjonale bransjeforening innen shipping, forklarte ovenfor CNBC at han tror tiltaket ikke vil fungere til sin hensikt om å redusere klimagassutslipp. I stedet tror han at ETS-programmet vil ende opp med å ta penger ut av shippingindustrien som heller kunne blitt brukt på å redusere utslipp gjennom innovasjon og oppgraderinger i sektoren.

«Det blir bare en beskatning,» sa Pedersen til CNBC.

«Kommer dette til å hjelpe når det gjelder avkarbonisering? Det tror jeg ikke. Det ser ut som et forsøk på å hente penger.»