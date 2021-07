Tørrlastmarkedet har strammet seg betydelig inn de siste tolv månedene. Et svært attraktivt tilbudsbakteppe, lav ordrebok og lite villighet til å bestille nye skip, gjør at DNB Markets ser et potensial for sterk lønnsomhet fremover, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset gjentar dermed sine kjøpsanbefalinger på tørrlastaksjene de dekker. Kursmålet på Golden Ocean-aksjen høynes fra 95 kroner til 126 kroner pr aksje, og fremheves som et toppvalg i sektoren. Kursmålet på 2020 Bulkers oppjusteres fra 125 kroner til 148 kroner pr aksje.

Golden Ocean Group Tørrlastrederi opprettet i 1996 og fusjonert med et annet Fredriksen-selskap, Knightsbridge, i 2015.

Rederiet er registrert på Bermuda, men drives fra Oslo.

Har en flåte på totalt 94 skip medregnet 3 innbefraktede fartøyer, hvor capesize-klassen er hovedfokuset med 58 skip iinkludert 10 newcastlemax-carriere, 33 kamsarmax-/panamax- og 3 supra-/ultramaxskip.

Kontrollert av John Fredriksen ­gjennom investeringsselskapet Hemen Holding.

Golden Ocean-aksjen stengte i går til 87,5 kroner pr. aksje. Det vil si at DNB Markets ser en oppside på hele 44 prosent i den John Fredriksen-dominerte aksjen. 2020 Bulkers stengte i 111 kroner i går, og har dermed en oppside på 33 prosent.

I analysen tirsdag kveld høyner DNB Markets også anslaget for gjennomsnittlige capesize-rater fra 16.000 dollar pr. dag til 25.500 dollar pr. dag i 2021. Tilsvarende anslag for 2022 og 2023 heves til henholdsvis 24.300 dollar, fra 18.400, og 28.700 dollar pr. dag, fra 20.600.

Gårsdagens tørrlasttall fra indeksen Baltic Dry viser at capesize-ratene i skrivende stund ligger på 30.272 dollar pr. dag.