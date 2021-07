Mer enn doblede rater på et halvt år

Containermarkedet fortsetter å imponere med rekordhøye rater og et antall ordre vi ikke har sett maken til tidligere. Imponert har også investorene på Oslo Børs, som det siste halve året har hevet seg over aksjer i blant annet shippingselskapet MPC Container ships.

I en artikkel publisert på VesselValue oppsummerer sjefsanalytiker Olivia Watkins hva som har skjedd i markedet første halvår i containermarkedet. Rekordhøyt antall bestillinger av nye skip og skyhøye rater er noe av hovedpoengene Watkins trekker frem.

Rekordhøyt antall bestillinger

Ordremarkedet for containterskip nådde historiske høyder i første halvår av 2021. Det ble totalt bestilt 286 containerskip i første halvår for 2021. Dette er hele 790 prosent flere ordre enn i første halvår 2020.

Nye Panemax-skip er blant de mest bestilte og det ble bestilt 112 nye Panemax-skip i første halvår 2021.

Seaspan topper listen som selskapet som har bestilt flest containerskip i første halvår i 2021. Evergreen, som både har bestilt nye ULVC-er og Panemax-er kommer på andreplass når det kommer til bestillinger i verdi, skriver Watkins.

Kjøper skip for å slippe doblede rater

Siden starten av året har ratene for alle typer containerskip mer enn doblet seg. For eksempel kostet en Panamax 19.000 dollar per dag i starten av året, og nå koster de over 45.000 dollar per dag.

Det har også vært en markant økning i videresalg av skip i andrehåndsmarkedet, med en oppgang på over 780 prosent i første halvår 2021 sammenlignet med fjoråret.

Grunnet skyhøye rater for 65-80 dagers leie på opp mot 100.000 dollar per dag, har flere selskap sett på det som et mer kostnadseffektivt å kjøpe skip. For eksempel ble the Mexico solgt for 50.5 millioner til MSC i slutten av juni. Alternativet hadde vært å leie et skip i 4-5 år som ville kostet 70 millioner dollar, skriver Watkins.

Skipsverdier doblet på under et halvt år

Med stigende rater har også verdien på skipene økt. Økt amerikansk import, overbelastning i havner og kapasitetsmangel presser fraktratene til rekordnivåer på nøkkelruter fra Kina til USA og Europa. Et andre utbrudd av Covid-19 i Sør-Kina har ført til enda flere forsinkelser og overbelastning på tvers av havner, noe som har strammet inn tilbudet.

I slutten av mars var en typisk Panamax verdt 20 millioner dollar. I juli er en tilsvarende Panamax verdt 48 millioner dollar.