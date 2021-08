Naturkatastrofe har ført til shippingkaos

Den kinesiske Henan-provinsen, som er en nøkkelhavn for verdenshandelen, har nylig opplevd store flomskader. Naturkatastrofen har gjort skader på jernbanelinjer, samt ødelagt industriområder og varelager til flere av verdens største produksjonsselskaper, skriver CNBC.

Flommene har også skapt logistikkproblemer for shippingselskaper, som kan føre til at store forsinkelser i vareleveringer rundt om i verden. Dette kommer i tillegg til det som har vært et krevende år for shippingindustrien, med blant annet blokade i Suez-kanalen og mangel av containere.

Truer shoppingglade mennesker

CNBC skriver at problemene kan være en trussel mot den beryktede «black friday», som er en dag der mennesker verden over åpner lommebøkene og handler i store mengder.

– I forhold til black friday, vil vi sannsynligvis se høyere priser på goder som elektronikk, møbler og annet. De som liker å kjøpe mye varer på tilbud under black friday vil nok sannsynligvis bli litt skuffet, skriver Pawan Joshi i programvareselskapet E2 open til CNBC.

Flommen har vist seg å ikke bare påvirke mindre produsenter, men flere av verdens største selskaper har fått kjenne naturkatastrofen. Under Apples kvartalspresentasjon utalte administrerende direktør Tim Cook at fraktkostnadene har skutt i været, mens den tyske industrigiganten Thyssenkrupp også har utrykt bekymring.

Utfordrende for bilindustrien

Bilprodusenter forventes å bli hardt rammet av flommen og det påfølgende shippingkaoset. Land som Tyskland, Nederland og Belgia har også fått store skader av flommen, som har skadet bilfabrikker i landene.

– Flommen har potensiale til å sette en kjepp i hjulene til europeiske bilprodusenter, som allerede sliter på bakgrunn av mangel på deler, skriver Joshi.

Flere av selskapene har også utrykt bekymringer til konsekvensene av flommen. Sveitsiske Klingelnberg, som produserer bildeler, har uttalt at skadene på Hueckeswagen-fabrikken i Tyskland vil påvirke inntjeningen resten av året.