Saksøker shippingkjemper etter priseksplosjon

Den Pennsylvania- baserte rammeprodusenten MCS Industries saksøker nå den kinesiske shippingkjempen Cosco, samt italiensk-sveitsiske Mediterranean Shipping Company, skriver bransjemagasinet Loadstar.

Søksmålet ble levert til den amerikanske maritime tilsynsmyndigheten Federal Maritime Comission, hvis oppgave er å regulere sjøtransport i USAs utenrikshandel, 28. juli.

Det amerikanske selskapet saksøker rederiene for 600.000 dollar, og beskylder den globale shippingindustrien for å manipulere markedet. Ifølge saksøker har de to rederiene kun gitt MCS en brøkdel av det volumet de har kontraktfestet, og tvunget dem ut i et oppblåst spotmarked.

Som eksempel trekker selskapet frem at det tilbake i 2019 var mulig å få fraktprisen ned i 2.500 dollar for turen fra Kina til vestkysten av USA, mens det i 2021 koster over 15.000 dollar.

Containerfraktratene har de seneste månedene blitt presset opp av en rekke faktorer, deriblant økt import fra USA, coronatiltak i Asia som gjør at havneoperasjoner tar mer tid, samt at det tidligere i år oppstod en propp i Suezkanalen som sørger for forsinkelser.