Trolig kapring av tankskip: Iran nekter innblanding

Den britiske marinen rapporterte tirsdag om en «potensiell kapring» av skipet Asphalt Princess utenfor kysten av De Forente Arabiske Emirater i Omanbukta, uten å utdype videre, ifølge The Washington Post.

Kapringen har skjedd i Arabiahavet ved inngangen til Hormuzstredet, der en femtedel av verdens sjøbaserte oljetransport passerer gjennom.

Ifølge Sky News ble det rapportert om en gruppe på mellom 8 og 9 bevæpnede individer som gikk ombord på skipet.

– Det var en uautorisert ombordstigning i Omanbukta, sa kilden til Sky News.

Iran nekter innblanding

Forrige uke ble oljetankeren Mercer Street utsatt for et droneangrep utenfor kysten av Oman, der to mennesker ble drept. Myndighetene i USA, Storbritannia og Israel rettet fingeren mot Iran som den skyldige parten bak angrepet.

Reuters skriver at det trolig er iransk-støttede styrker som er ansvarlig for også denne hendelsen og viser til tre maritime sikkerhetskilder.

Iranske myndigheter nektet derimot for at iranske styrker hadde noen innblanding i tirsdagens kapring av Asphalt Princess, og erklærte at hendelsen var et forsøk på å skape «fiendtlig atmosfære» ovenfor Teheran.

Irans revolusjonsgarde hevdet blant annet at kapringen var «et politisk trekk fra vestlige land og Israel, ment for å forberede det internasjonale samfunnet for fiendtlig aksjon mot den ærefulle nasjonen Iran», skriver Reuters.