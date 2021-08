Mulig kapring av tankskip trolig over

Marine Trade Operations (UKMTO), som er en del av det britiske forsvarsdepartementet, omtalte tirsdag hendelsen som en «potensiell kapring» og ba alle skip i nærheten om å utvise stor forsiktighet. Hendelsen fant sted rundt 60 nautiske mil utenfor Fujairah i De forente arabiske emirater.

Onsdag opplyste UKMTO at hendelsen er avsluttet, og at personer som bordet skipet, nå har forlatt det – uten å oppgi flere detaljer.

Både shippingnettstedet Lloyd’s List og selskapet Dryad Global har meldt at det var det Panama-registrerte tankskipet Asphalt Princess som ble kapret. Sporingsdata for skipet viste tidlig onsdag morgen at det var på vei mot iransk farvann utenfor kysten ved Jask, ifølge Marine Traffic.

Hva som egentlig skjedde med skipet, er uklart. Ikke navngitte kilder sier til nyhetsbyrået Reuters at iransk-støttede styrker tok kontroll over skipet. Dette avvises av en talsmann for det iranske militæret.

Situasjonen i området, som er en travel handelsrute, er anspent etter et angrep på et tankskip i forrige uke som kostet to personer livet.

Storbritannia, Romania, USA og Israel hevder Iran sto bak også denne hendelsen, noe som tilbakevises av iranske myndigheter.

