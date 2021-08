STORE VERDIER: Det er bygget opp milliardverdier i den maritime industrigruppen Wilhelmsen. Deler av virksomheten er knyttet til internasjonal bilskipsfart gjennom det børsnoterte bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen. Her er et av disse skipene, «Traviata», på et sjeldent besøk i Oslo. Foto: Wallenius Wilhelmsen