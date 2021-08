Verdens største containerselskap med kraftig inntektsøkning

Maersk, som er verdens største containerselskap, opplevde en kraftig inntektsøkning i andrekvartal etter tre måneder med stigende rater på containerfrakt.

EBITDA-resultatet endte på 5.1 milliarder dollar, noe som er en økning på 200 prosent fra 1.7 milliarder dollar i andrekvartal 2020. Inntektene økte også kraftig med 60 prosent til 14.2 milliarder dollar.

Ratene for containerskip har skutt i været etter at verdensøkonomien har begynt å komme seg etter pandemien i takt med at etterspørselen har økt kraftig.

– Akkurat nå klarer vi nesten ikke å møte etterspørselen i containermarkedet. Den globale kapasiteten, som driver ratene kraftig opp, skriver selskapet til CNBC.

MAERSK Internasjonalt danskeid konsern

Omsatte for 40 milliarder i 2020

Danmarks største selskap målt etter omsetning

Kina og USA

Eksempelvis har ratene til USA og Kina steget til nye rekorder over 20.000 dollar, som er opp mer enn 500 prosent det siste året.

– Akkurat nå har vi sett et stort ratehopp på rutene til Los Angeles, Suez-kanalen har vært stengt i en uke, og en av kinas største havner har vært stengt som følge av delta-situasjonen, skriver Maersk.

Maersks avkastning på investert kapital ligger nå på 23,7 prosent de siste 12 månedene, og de skriver at selskapets gode inntjening og og kontantstrøm muliggjør oppkjøp samtidig som de kan gi utbytte til aksjonærene.





Maersk er også positive til de kommende kvartalet. – Vårt syn på tredjekvartal er positivt, og vi forventer at det nåværende markedsmomentet vil fortsette resten av året, skrives det til CNBC.

Maersk er notert på København-børsen, og har så langt i år vært en børsvinner. Siden første januar er aksjen opp 27 prosent.