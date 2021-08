Ingen endring i Baltic Dry-indeksen

- - -

Capesize-ratene faller 0,4 prosent til 36.009 dollar, Panamax er opp 0,3 prosent til 29.789 dollar, Handysize er uforandret mens Supramax-ratene stiger 0,4 prosent til 33.242 dollar.

På Oslo Børs faller Golden Ocean 0,5 prosent, 2020 Bulkers legger på seg 2,3 prosent, Belships stiger 3,2 prosent mens Jinhui Shipping er opp 7 prosent.

Mandag varslet Jinhui Shipping at tallene for årets andre kvartal, som slippes tirsdag 17. august, blir langt bedre enn i fjor. Rederiet venter nå å bokføre et positivt resultat etter skatt for både andre kvartal og hele første halvår i år, basert på foreløpige beregninger.

Baltic Dry-indeksen utarbeides av London-baserte Baltic Exchange. Indeksen var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng. All-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.