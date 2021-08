Fredriksen-selskap ut av flåtesamarbeid

John Fredriksen- kontrollerte Golden Ocean melder tirsdag at de har avsluttet samarbeidet med Capesize Chartering, et joint venture selskap opprettet for å koordinere chartering av capseize-skip i spotmarkedet for Golden Ocean, Starbulk, CTM og Bocimar

– Vi har nytt godt av samarbeidet med Capesize Chartering de seneste fem årene, selskapet ble opprettet i 2016 for å nå bedre kommersiell skala i et utfordrende marked, sier adm. direktør Ulrik Andersen i Golden Ocean i en uttalelse.

– Siden den gang har markedet bedret seg og Golden Ocean har modernisert og utvidet flåten, senest med et oppkjøp av 18 tørrbulkskip. Vi mener Golden Ocean nå har nådd punktet hvor vi får storskala fordeler på egenhånd, kommenterer Andersen