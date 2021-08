Meglerhus forventer kursoppgang på 85 prosent

Kepler Cheuvreux øker kursmålet på Wallenius Wilhelmsen fra 51 til 57 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Tallknuserne oppjusterer fraktestimatene for 2021-2023, og begrunner dette med 40-60 prosent høyere containerpriser.

«Vi øker vårt EBITDA-estimat for 2021-2023 med 1-7 prosent på høyere nettofraktpriser», skriver Kepler Cheuvreux i analysen, ifølge TDN Direkt.

Tirsdag omsettes aksjen for 30,70 kroner, opp 7 prosent, noe som verdsetter Wallenius Wilhelmsen til 13 milliarder kroner. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige ytterligere 85 prosent.

Selskapet presenterer sine kvartalstall om en uke.