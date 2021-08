Kjempeoverskudd for 2020 Bulkers

Tor Olav Trøims 2020 Bulkers endte andre kvartal med et resultat før skatt på 17,1 millioner dollar, opp fra 2,4 millioner dollar på samme tid i fjor.

Driftsinntektene mer enn doblet seg fra 10,8 millioner dollar i fjorårets andre kvartal til 28,4 millioner dollar i år.

For månedene april, mai og juni er det vedtatt et utbytte på 75 cent pr. aksje, mens det for juli er foreslått et utbytte på 26 cent pr. aksje.

Sterkt marked

Tørrlastrederiet nyter godt av det sterke markedet, med stadig økende rater, og oppnådde en gjennomsnittlig dagrate på 39.500 dollar brutto i kvartalet, så langt i tredje kvartal ligger den på 40.100 dollar.

Hittil i år har 2020 Bulkers-aksjen steget 90 prosent, tirsdag stengte aksjen på 112,50 kroner.

2020 Bulkers (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 28,4 10,8 Driftsresultat 19,6 4,7 Resultat før skatt 17,1 2,4 Resultat etter skatt 17,1 2,4