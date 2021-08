DNB Markets og Clarksons Platou hever i Trøim-rederi

DNB Markets og Clarksons Platou oppjusterer ifølge rapporter kursmålet på 2020 Bulkers og gjentar en kjøpsanbefaling på aksjen, skriver TDN Direkt.

DNB Markets oppjusterer kursmålet på Tor Olav Trøims tørrlastrederi fra 148 kroner til 152 kroner pr. aksje.

Analytikerne høyner ifølge nyhetsbyrået ebitda-estimatet for 2021 med 5 prosent på grunn av den sterke guidingen for tredje kvartal.

«Ved utgangen av 2023, estimerer vi at selskapet kan returnere et akkumulert utbytte pr. aksje på 61 kroner – om lag 50 prosent av den nåværende markedsverdien», skriver analytikerne.

Clarksons Platou på sin side oppjusterer kursmålet fra 15 til 16,5 dollar pr. aksje – drøyt 145 kroner pr. aksje.

Analytikerne viser ifølge TDN Direkt til at forward-markedet indikerer Capesize-rater på 23.000 dollar pr. dag i snitt gjennom 2022, som tilsvarer rundt 22 kroner pr. aksje i utbytte, eller et potensial på rundt 20 prosent i utbytteyield for året.

Hittil i år har 2020 Bulkers steget 101 prosent på Oslo Børs.

Resultatvekst

2020 Bulkers endte andre kvartal med et resultat før skatt på 17,1 millioner dollar, opp fra 2,4 millioner dollar på samme tid i fjor.

Driftsinntektene mer enn doblet seg fra 10,8 millioner dollar i fjorårets andre kvartal til 28,4 millioner dollar i år.

For månedene april, mai og juni er det vedtatt et utbytte på 75 cent pr. aksje, mens det for juli er foreslått et utbytte på 26 cent pr. aksje.

Sterkt marked

Tørrlastrederiet nyter godt av det sterke markedet, med stadig økende rater, og oppnådde en gjennomsnittlig dagrate på 39.500 dollar brutto i kvartalet, så langt i tredje kvartal ligger den på 40.100 dollar.