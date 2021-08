Mangedobler resultatet

Et godt spotmarked bidro til å løfte inntekter og resultater for tørrlastrederiet Wilson i andre kvartal. Inntjeningsnivået i kvartalet var 4.416 pr. dag mot 3.508 pr. dag for tilsvarende periode i 2020.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 23,0 millioner euro, og steg dermed fra 10,5 millioner euro i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt gikk fra 2,8 til 11,8 millioner euro.

Et sterkt andre kvartal, med god etterspørselsvekst kombinert med en stram tilbudsside i short-sea, var forventet av selskapet. Og det ser lyst ut fremover.

«Ettersom det er lite som endrer tilbudssiden har selskapet positive fremtidsutsikter både på kort og mellomlang sikt. I motsetning til vanlig sesongvariasjon der ferietid har gitt lavere aktivitet, forventer selskapet økt aktivitet og høyere inntjeningsnivå for tredje kvartal enn for andre kvartal», heter det i rapporten.

Rapporten her.

Wilson (Mill. euro) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 47,8 35,1 Driftsresultat (EBIT) 13,6 4,8 Resultat før skatt 11,8 2,8 Resultat etter skatt 9,1 2,6