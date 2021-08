Meglerhus ser 39 prosent oppside i Røkke-aksje og spår nye oppkjøp

Da Kjell Inge Røkke-dominerte Ocean Yield la frem tallene for andre kvartal i midten av juli skrev selskapet i rapporten at «det sterke tørrlast- og containermarkedet fortsatt reduserer risikoen i porteføljen». Selskapet så også et enda sterkere marked mot slutten av året.

Det sterke markedet har analytikerne i Kepler Cheuvreux bitt seg merke i, og de tror på videre inntjeningsvekst og nye oppkjøp for shippingselskapet fremover.

«Vi ser nå på fremtidige muligheter og tror at de sterke shippingmarkedene vi ser for øyeblikket kommer til å innebære nye oppkjøp og en vekst i inntjening pr. aksje på 16 prosent i 2021-2023», skriver meglerhuset i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Ocean Yield Skipseiende selskap med investeringer innenfor oljeservice og industriell shipping.

Adm. dir. er Lars Solbakken.

Har hovedkontor på Fornebu i Bærum.

Etablert i 2012 på grunnlag av eiendeler fra oljeservice-sektoren som tilhørte Aker. S

Største aksjonær er Kjell Inge Røkke gjennom Aker Capital.

Kepler Cheuvreux øker derfor kursmålet på Ocean Yield-aksjen fra til 42 kroner, fra tidligere 33 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling.

Fredag formiddag omsettes shippingaksjen for 30,22 kroner, som gir en oppside på 39 prosent med det nye kursmålet på 42 kroner.

I analysen antar også meglerhuset at selskapets FPSO kommer til å skrapes og en konservativ vurdering av de to AHTSene. Kepler anser dermed at perioden med en forhøyd oljeeksponering hører fortiden til.

Ocean Yield-aksjen er opp 14,20 prosent så langt i år.