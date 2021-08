Odfjell-exit fra gasstank-segmentet

Et datterselskap av Odfjell SE, AS, Odfjell Gas Shipowning, har inngått en transaksjonsavtale med om salg av to LPG/etylenetankskip, opplyser selskapet i en børsmelding.

Odfjell selger «Bow Guardian» og «Bow Gallant» til BW Epic Kosan, som holder til i Singapore og er verdensledende innen transport av flytende petroleumsgass (LPG) og petrokjemi.

Betalingen vil være en kombinasjon av kontanter og utstedelse av 6.889.611 fritt overførbare aksjer i BW Epic Kosan. Dette vil gjøre at Odfjell vil eie 4,3 prosent av aksjene i det Singapore-baserte selskapet etter transaksjonen. Dersom visse betingelser blir oppfylt de neste 18 månedene, kan Odfjell motta få ytterligere 352.611 aksjer i BW Epic Kosan. Kontantene som Odfjell mottar skal brukes til å få nedbetalt pantsatte lån på skipene.

Det er ventet at transaksjonen er gjennomført innen 31. oktober i år, og med det forlater Odfjell SE gass-segmentet.

Aksjeposten i BW Epic Kosan blir vurdert som en ikke-strategisk finansiell investering. Transaksjonen forventes å gi et begrenset positivt bidrag til Odfjells P&L, og vil også ha en positiv innvirkning på selskapets balanse.